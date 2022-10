Roma, le sentenze del tribunale: ‘Se cadi nella buca è colpa tua, devi saperlo’ (Di martedì 4 ottobre 2022) Crateri nell’asfalto, marciapiedi rotti, danno origine a tante, anzi, tantissime cause intentate da cittadini e non solo che sono finiti in quelle buche con conseguenze per la propria incolumità: fratture, distorsioni, lacerazioni e altro. Una situazione per la quale si aprono numerosi procedimenti davanti al giudice civile che, puntualmente, sembra dare sempre la stessa risposta: “Sei caduto nella buca? colpa tua, dovevi saperlo” Insomma ciascuno di noi deve essere al corrente delle buche che si trovano in prossimità della propria abitazione o del proprio posto di lavoro e stare ben attento a… evitarla. Processualmente si tratta della “presunzione di conoscenza”. Come a dire che si dovrebbe avere a portata di mano una sorta di mappa delle buche di Roma o, quantomeno, delle buche vicino casa. Come dimostrare le proprie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 ottobre 2022) Crateri nell’asfalto, marciapiedi rotti, danno origine a tante, anzi, tantissime cause intentate da cittadini e non solo che sono finiti in quelle buche con conseguenze per la propria incolumità: fratture, distorsioni, lacerazioni e altro. Una situazione per la quale si aprono numerosi procedimenti davanti al giudice civile che, puntualmente, sembra dare sempre la stessa risposta: “Sei cadutotua, dovevi saperlo” Insomma ciascuno di noi deve essere al corrente delle buche che si trovano in prossimità della propria abitazione o del proprio posto di lavoro e stare ben attento a… evitarla. Processualmente si tratta della “presunzione di conoscenza”. Come a dire che si dovrebbe avere a portata di mano una sorta di mappa delle buche dio, quantomeno, delle buche vicino casa. Come dimostrare le proprie ...

