Esterno Notte: Rai 1 presenta l'attesissima serie di Marco Bellocchio su Aldo Moro (Di martedì 4 ottobre 2022) L'attesa serie evento chiamata Esterno Notte arriva in esclusiva su Rai 1 dal 14 novembre: Fabrizio Gifuni interpreta Aldo Moro in questo dramma diretto da Marco Bellocchio. Esterno Notte, una nuova serie con Fabrizio Gifuni nel ruolo di Aldo Moro, andrà in onda il 14, il 15 e il 17 novembre in prima serata su Rai 1. Lo show ci mostra da vicino i tragici giorni del rapimento del politico italiano, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime. Marco Bellocchio, dopo Buongiorno, Notte, torna su quelle drammatiche pagine della nostra storia con un nuovo originale sguardo:

