Chiesta l'estradizione dal Brasile per Robinho: deve scontare 9 anni per stupro (Di martedì 4 ottobre 2022) L'ex calciatore del Milan Robinho deve tornare in Italia per scontare la condanna (diventata definitiva) che gli è stata inflitta per stupro di gruppo. Il ministero della Giustizia ha inoltrato al Brasile la richiesta di estradizione.

