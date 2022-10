Atp Firenze 2022 | il direttore del torneo Lorenzi | “Ottime possibilità di vedere Sinner in campo”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Ci si avvicina a grandi passi verso l’inizio del nuovoATP di, in programma dal 10 al 16 ottobre nel capoluogo toscano su campi indoor. Durante la conferenza stampa pre-ildell’evento, Paolo, ha voluto aggiornare i media e gli appassionati sulle condizioni di Jannik. Ha confermato che è in contatto con lo staff del numero uno d’Italia, il quale deve ancora sottoporsi agli esami per capire la reale entità dell’infortunio subito nella semifinale di Sofia. Ma l’ex tennista senese ha aggiunto che ci sonodi vederlo inla prossima settimana. ENTRY LIST ATPSportFace.

Finals 2022, rimangono tre posti: le speranze di Berrettini e Sinner. I "biglietti" a ... Berrettini tornerà in campo solo il 10 nel 250 di, Sinner non prima del 24 nel 500 di Vienna. E a ...... perché non parteciperà all'500 di Astana. La speranza è quella di recuperare in tempo per giocare a, e poi agli altri due tornei dove risulta iscritto ovvero Vienna e Parigi - Bercy. Ora ...Ci si avvicina a grandi passi verso l'inizio del nuovo torneo ATP di Firenze, in programma dal 10 al 16 ottobre nel capoluogo toscano su campi indoor.Era nell'aria da tempo: la FIT, Federazione Italiana Tennis, a breve cambierà il proprio nome, che includerà in esso anche il termine padel.