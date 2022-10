Trovati in Cina pesci fossili che riscrivono l’evoluzione (Di domenica 2 ottobre 2022) Una svolta nella storia dell'evoluzione dei vertebrati. In Cina sono stati rinvenuti alcuni fossili di pesci che permettono di fare chiarezza sulle origini dei vertebrati dotati di mascelle (gnatostomi), categoria a cui appartiene il 99,8% dei vertebrati, inclusi gli esseri umani. I resti sono stati Trovati nelle rocce nella provincia di Chongqing e mostrano per la prima volta l'anatomia completa dei primi pesci dotati di mascelle, tra questi anche il più antico trovato finora, un lontano parente dello squalo vissuto 439 milioni di anni fa.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/10/Trovati-in-Cina-pesci-fossili-che-riscrivono-l-evoluzione 20220929 video ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 2 ottobre 2022) Una svolta nella storia dell'evoluzione dei vertebrati. Insono stati rinvenuti alcunidiche permettono di fare chiarezza sulle origini dei vertebrati dotati di mascelle (gnatostomi), categoria a cui appartiene il 99,8% dei vertebrati, inclusi gli esseri umani. I resti sono statinelle rocce nella provincia di Chongqing e mostrano per la prima volta l'anatomia completa dei primidotati di mascelle, tra questi anche il più antico trovato finora, un lontano parente dello squalo vissuto 439 milioni di anni fa.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/10/-in--che--l-evoluzione 20220929 video ...

scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Attualità #Cina #scoperta Scoperti due enormi murales in pietra della dinastia Song: sono i più grandi mai trovati htt… - Affaritaliani : Trovati in Cina pesci fossili che riscrivono l'evoluzione - XinhuaItalia : Due #murales in pietra della dinastia dei #Song settentrionali (960-1127) sono stati rinvenuti nella provincia cine… - scienzenotizie : #Attualità #Cina #scoperta Scoperti due enormi murales in pietra della dinastia Song: sono i più grandi mai trovati - BARBARA21376786 : @szampa56 Di un assistente sanitario che ha effettuato un confronto con ilvirus covid già isolato in Cina o allo Sp… -