Serena sull’Inter | «Gli errori di Udine non hanno insegnato nulla? Ma non si marca più?»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 2 ottobre 2022) . Le parole dell’ex calciatore Aldoha parlato attraverso i suoi profili social del k.o. dell’Inter contro la Roma. Ecco le parole dell’ex calciatore: «Tre giocatori della Roma in zona palla su una punizione laterale, con solo Skriniar in ritardo. Glidinon? Ma non si?» L'articolo proviene da Calcio News 24.