In due mesi omette di pagare pedaggio 65 volte in tutta Italia (Di domenica 2 ottobre 2022) Non paga i pedaggi autostradali per ben 65 volte in due mesi. Lo scoprono gli agenti della Polstrada di Trieste durante gli accertamenti effettuati ad un posto di blocco. L'uomo, un cittadino straniero, fermato per un controllo lungo i confini italo-sloveni, dovrà pagare una multa salata di 5200 euro. A tanto ammonta il debito con la società autostrade per l'Italia per gli omessi pagamenti che risalgono all'anno scorso. Negli ultimi due mesi del 2021 l'uomo avrebbe girato a bordo dello stesso automezzo lungo tutta la penisola, senza mai pagare l'autostrada dal nord al sud Italia.

