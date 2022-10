AEW: C’è forte interesse per Juice Robinson (Di domenica 2 ottobre 2022) Nell’ultima puntata di Dynamite, abbiamo visto Juice Robinson in un match d’alto profilo contrapposto all’AEW World Champion Jon Moxley; il match, ovviamente finito in favore del campione, pare abbia stupito le persone nel backstage, e tornano dunque le voci circa una non troppo lontana assunzione di Robinson, al momento un free agent, dopo aver dichiarato di non aver più nulla da fare o dimostrare in NJPW. Presto Robinson alla corte dei Khan? “A PwInsider.com giunge voce che, dopo il match contro Jon Moxley di questo mercoledì a Philadelphia, ci sia un grandissimo interesse nell’avere Juice Robinson il più presto possibile ed averlo regolarmente nella compagnia.” Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 ottobre 2022) Nell’ultima puntata di Dynamite, abbiamo vistoin un match d’alto profilo contrapposto all’AEW World Champion Jon Moxley; il match, ovviamente finito in favore del campione, pare abbia stupito le persone nel backstage, e tornano dunque le voci circa una non troppo lontana assunzione di, al momento un free agent, dopo aver dichiarato di non aver più nulla da fare o dimostrare in NJPW. Prestoalla corte dei Khan? “A PwInsider.com giunge voce che, dopo il match contro Jon Moxley di questo mercoledì a Philadelphia, ci sia un grandissimonell’avereil più presto possibile ed averlo regolarmente nella compagnia.”

