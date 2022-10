Valeria Marini fa flop a Tale e Quale Show 2022 | Cristiano Malgioglio sbotta

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 1 ottobre 2022) La prima puntata di, andata in onda ieri su Rai 1, è stato un vero e proprio trionfo. I concorrenti, seguiti da un esperto team di vocal coach, hanno dato prova del loro impegno. Non tutti, però, sono riusciti a convincere la giuria. In particolare,ha scatenato la reazione di. Quest’ultimo, infatti, non ha apprezzato affatto la sua performance. Potrebbe interessarti: Tante sorprese a: la classifica della prima puntatanon convince: la reazione dei giudici In ogni puntata di ...