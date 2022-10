Serie C 2022/2023, Girone C: Catanzaro a valanga, in casa della Turris termina 0-4 (Di sabato 1 ottobre 2022) Sconfitta senza appello per la Turris in casa contro il Catanzaro. Nel match della sesta giornata del Girone C della Serie C, i calabresi si impongono infatti in trasferta con un tonante 0-4. Catanzaro che torna quindi in testa al Girone, a 16 punti, e Turris che si pianta in quinta posizione, con 10. Match che non parte fortissimo, ma che si sblocca al minuto 21? quando Di Nunzio insacca nella sua stessa porta. Padroni di casa che poi riescono a trovare un uno due micidiale appena superata la mezz’ora. Il merito è tutto di Dimitrios Sounas che con una doppietta porta le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-3. Seconda frazione che invece racconta davvero poco. 45? minuti già indirizzati, con la ... Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Sconfitta senza appello per laincontro il. Nel matchsesta giornata delC, i calabresi si impongono infatti in trasferta con un tonante 0-4.che torna quindi in testa al, a 16 punti, eche si pianta in quinta posizione, con 10. Match che non parte fortissimo, ma che si sblocca al minuto 21? quando Di Nunzio insacca nella sua stessa porta. Padroni diche poi riescono a trovare un uno due micidiale appena superata la mezz’ora. Il merito è tutto di Dimitrios Sounas che con una doppietta porta le squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-3. Seconda frazione che invece racconta davvero poco. 45? minuti già indirizzati, con la ...

sscnapoli : ??Kvaratskhelia ha ricevuto il premio @assocalciatori come calciatore del mese di agosto 2022. ?? Khvicha, votato da… - Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - AndresCorder0s : RT @DiMarzio: . @OfficialASRoma, Paulo #dybala lascia il campo per un affaticamento al polpaccio - Enzolott : RT @DiMarzio: . @OfficialASRoma, Paulo #dybala lascia il campo per un affaticamento al polpaccio -