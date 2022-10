Roma più fresca: bonus da sfruttare (Di sabato 1 ottobre 2022) In partenza la sfida di San Siro è indecifrabile. Motivo per cui va catalogata come scivolosa, senza alcun riferimento al meteo (sembra da escludere, nel pomeriggio, la pioggia). Sia l'Inter che la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 1 ottobre 2022) In partenza la sfida di San Siro è indecifrabile. Motivo per cui va catalogata come scivolosa, senza alcun riferimento al meteo (sembra da escludere, nel pomeriggio, la pioggia). Sia l'Inter che la ...

Inter - Roma, rischia di più Inzaghi ... più un'altra in Champions: 4 sconfitte su 9 partite ufficiali non rappresentano il cammino di una squadra costruita per vincere; se perdesse anche la quinta contro la Roma, sarebbe la metà esatta ... Roma più fresca: bonus da sfruttare Sia l'Inter che la Roma arrivano alla partita dopo una frenata: sconfitta nerazzurra a Udine e giallorossa all'Olimpico con l'Atalanta. Pesante, non solo per la classifica, il ko di Inzaghi , con ... un'altra in Champions: 4 sconfitte su 9 partite ufficiali non rappresentano il cammino di una squadra costruita per vincere; se perdesse anche la quinta contro la, sarebbe la metà esatta ...Sia l'Inter che laarrivano alla partita dopo una frenata: sconfitta nerazzurra a Udine e giallorossa all'Olimpico con l'Atalanta. Pesante, non solo per la classifica, il ko di Inzaghi , con ...