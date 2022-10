Renzi: “Letta è l’unico responsabile della vittoria di Giorgia Meloni” (Di sabato 1 ottobre 2022) MILANO – “Siamo il partito che ha il futuro davanti, la cosa straordinaria è che da qui alle Europee c’è uno spazio di straordinaria crescita per Azione e Italia Viva. Ma non deve essere solo Azione e Italia Viva, dobbiamo allargarci di più e su questo c’è piena condivisione”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di un appuntamento al Superstudio per ringraziare gli elettori milanesi del Terzo polo. “Del Pd non mi occupo più, ciò che ha fatto Enrico Letta è chiaro a tutti. Qui c’è un solo responsabile della vittoria di Meloni, con qualsiasi altra soluzione del Pd non avrebbe avuto la maggioranza assoluta. Giorgia Meloni deve solo ringraziare Enrico Letta”, ha poi aggiunto l’ex presidente del ... Leggi su lopinionista (Di sabato 1 ottobre 2022) MILANO – “Siamo il partito che ha il futuro davanti, la cosa straordinaria è che da qui alle Europee c’è uno spazio di straordinaria crescita per Azione e Italia Viva. Ma non deve essere solo Azione e Italia Viva, dobbiamo allargarci di più e su questo c’è piena condivisione”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a margine di un appuntamento al Superstudio per ringraziare gli elettori milanesi del Terzo polo. “Del Pd non mi occupo più, ciò che ha fatto Enricoè chiaro a tutti. Qui c’è un solodi, con qualsiasi altra soluzione del Pd non avrebbe avuto la maggioranza assoluta.deve solo ringraziare Enrico”, ha poi aggiunto l’ex presidente del ...

