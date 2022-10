Notte di sangue sulle strade, 3 incidenti in poche ore: morto un ventenne (Di sabato 1 ottobre 2022) Notte di sangue a Roma, 3 incidenti si sono verificati nella Notte: il più grave sul Grande raccordo anulare è costato la vita ad un ventenne di Fiumicino. Un altro incidente è avvenuto in via Ardeatina, all’incrocio con via di Vigna Murata, ed è rimasta coinvolta una sola auto che si è ribaltata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 che ha estratto il conducente incastrato nell’abitacolo dell’auto. L’uomo, una volta affidato al 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San’t Eugenio. Infine i vigili del fuoco di Campagnano sono intervenuti sulla Cassia Bis all’altezza del km 4 per un sinistro che ha coinvolto un’auto. I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo un uomo che era rimasto intrappolato ed è stato trasportato dal personale del 118 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)dia Roma, 3si sono verificati nella: il più grave sul Grande raccordo anulare è costato la vita ad undi Fiumicino. Un altro incidente è avvenuto in via Ardeatina, all’incrocio con via di Vigna Murata, ed è rimasta coinvolta una sola auto che si è ribaltata. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 che ha estratto il conducente incastrato nell’abitacolo dell’auto. L’uomo, una volta affidato al 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San’t Eugenio. Infine i vigili del fuoco di Campagnano sono intervenuti sulla Cassia Bis all’altezza del km 4 per un sinistro che ha coinvolto un’auto. I soccorritori hanno estratto dall’abitacolo un uomo che era rimasto intrappolato ed è stato trasportato dal personale del 118 ...

