MotoGP, risultati e classifica FP3 GP Thailandia 2022: Bagnaia 4° nella combinata, fuori Aleix Espargarò dalla Q2 (Di sabato 1 ottobre 2022) Ducati sugli scudi al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Thailandia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una sessione dominata dal sole, nella quale i piloti hanno potuto spingere al loro massimo. Jorge Martin (1:30.205) ha piazzato il miglior tempo davanti al collega di marchio Jack Miller, mentre è ottimo terzo Fabio Quartararo (quinto nella combinata). Francesco Bagnaia centra la top10 complessiva grazie al tempo di ieri, che lo mette comodamente in quarta posizione, Centrano la top10 anche Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Luca Marini, mentre è fuori per appena 7 millesimi Marc Marquez. Passeranno dalla Q1 anche Franco ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) Ducati sugli scudi al termine della terza sessione di prove libere del Gran Premio di, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale. Sul tracciato di Buriram abbiamo vissuto una sessione dominata dal sole,quale i piloti hanno potuto spingere al loro massimo. Jorge Martin (1:30.205) ha piazzato il miglior tempo davanti al collega di marchio Jack Miller, mentre è ottimo terzo Fabio Quartararo (quinto). Francescocentra la top10 complessiva grazie al tempo di ieri, che lo mette comodamente in quarta posizione, Centrano la top10 anche Enea Bastianini, Marco Bezzecchi e Luca Marini, mentre èper appena 7 millesimi Marc Marquez. PasserannoQ1 anche Franco ...

