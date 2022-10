"L'Italia torni a difendere i suoi interessi" Meloni parte dal caro bollette (Di sabato 1 ottobre 2022) Intervenire subito, con misure pronte all'uso, da varare nei primi quindici giorni di Governo, contro il caro bollette, per dare fiato a famiglie e imprese. Giorgia Meloni sceglie il villaggio Coldiretti come prima uscita pubblica dopo il voto. L'intento è chiaro, anche il 'palco' è il messaggio. La priorità è affrontare le difficoltà che rischiano di mandare in crisi le piccole e medie imprese e - di conseguenza - in recessione il Paese. La leader FdI è netta: "Se dovessimo essere chiamati a governare questa nazione, vorrei fosse chiaro e subito che abbiamo bisogno di dare risposte chiare e immediate ai problemi della nazione", scandisce, sottolineando di aver deciso di "limitare" al massimo interviste o piazze per dedicarsi "anima e corpo per affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nelle prossime settimane ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 ottobre 2022) Intervenire subito, con misure pronte all'uso, da varare nei primi quindici giorni di Governo, contro il, per dare fiato a famiglie e imprese. Giorgiasceglie il villaggio Coldiretti come prima uscita pubblica dopo il voto. L'intento è chiaro, anche il 'palco' è il messaggio. La priorità è affrontare le difficoltà che rischiano di mandare in crisi le piccole e medie imprese e - di conseguenza - in recessione il Paese. La leader FdI è netta: "Se dovessimo essere chiamati a governare questa nazione, vorrei fosse chiaro e subito che abbiamo bisogno di dare risposte chiare e immediate ai problemi della nazione", scandisce, sottolineando di aver deciso di "limitare" al massimo interviste o piazze per dedicarsi "anima e corpo per affrontare i dossier più urgenti che la politica dovrà affrontare nelle prossime settimane ...

matteosalvinimi : Ci vuole qualcuno che torni a difendere e proteggere confini, leggi, forze dell’ordine e sicurezza in Italia. Qualc… - tempoweb : Meloni parte dal caro bollette: 'L'Italia torni a difendere i suoi interessi' #decreto #energia #melonipremier… - Maicolciotti : #Renzi nel 2024 Italia viva sarà il primo partito. Sperando che non torni. - caroletta71 : RT @francoinzirillo: Così #Meloni 'L'#Italia torni a fare i suoi interessi. Ho visto #Berlusconi, #governo di alto profilo'. Detto da chi h… - AncoraClaudio1 : @AlbertoBagnai Aspetto di vederla all'opera. Anzi no. Tengo all'Italia. Torni a fare i cruciverba come associato a Pescara. -