Inzaghi: «La miglior partita dell’Inter, sconfitta immeritata» (Di sabato 1 ottobre 2022) A Dazn Simone Inzaghi dopo Inter-Roma 1-2 «È normale che ci sia delusione. sconfitta immeritata, pesante, brucia. La nostra miglior partita stagionale. È la quarta in otto partite, brucia». Terza rimonta nelle ultime quattro giornate. Dobbiamo lavorare di più sul particolare. Abbiamo perso un partita in cui il potere non ha fatto una parata, abbiamo preso pali, traverse, succede, era capitato anche alla Roma con l’Atalanta. Ho avuto una bellissima risposta dalla squadra, ci dispiace per i tifosi, non siamo riusciti a festeggiare con loro. Asllani sarebbe uscito senza il gol del 2-1? «Era tanto tempo che non giocava, Calhanoglu non poteva giocare tutta la partita, dobbiamo pensare al Barcellona. Ti manca giocatore in grado di saltare l’uomo? Uno pensa sempre di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 ottobre 2022) A Dazn Simonedopo Inter-Roma 1-2 «È normale che ci sia delusione., pesante, brucia. La nostrastagionale. È la quarta in otto partite, brucia». Terza rimonta nelle ultime quattro giornate. Dobbiamo lavorare di più sul particolare. Abbiamo perso unin cui il potere non ha fatto una parata, abbiamo preso pali, traverse, succede, era capitato anche alla Roma con l’Atalanta. Ho avuto una bellissima risposta dalla squadra, ci dispiace per i tifosi, non siamo riusciti a festeggiare con loro. Asllani sarebbe uscito senza il gol del 2-1? «Era tanto tempo che non giocava, Calhanoglu non poteva giocare tutta la, dobbiamo pensare al Barcellona. Ti manca giocatore in grado di saltare l’uomo? Uno pensa sempre di ...

