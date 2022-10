INTER-ROMA, DUE SQUADRE IN CERCA DI RISCATTO (Di sabato 1 ottobre 2022) L’INTER di Simone Inzaghi tenta la risalita al Meazza contro la ROMA. Dopo tre sconfitte in campionato e una in Champions League, oggi pomeriggio la squadra vice-campione d’Italia affronta un ostacolo difficile da superare come quello rappresentato dai giallorossi. Entrambe le contendenti vengono da una gara persa: i nerazzurri contro l’Udinese, i capitolini in casa con l’Atalanta. INTER-ROMA, ASSENTI E PRESENTI: LUKAKU NON CE LA FA Sono previste defezioni importanti, sicuramente dal lato dei padroni di casa. Non recupera infatti Romelu Lukaku, che da settimane lavora per tornare sul terreno di gioco ma non è ancora riuscito a risolvere i guai muscolari che lo hanno colpito il giorno dopo Lazio-INTER. A centrocampo mancherà Marcelo Brozovic, squalificato dal giudice sportivo e infortunato ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 1 ottobre 2022) L’di Simone Inzaghi tenta la risalita al Meazza contro la. Dopo tre sconfitte in campionato e una in Champions League, oggi pomeriggio la squadra vice-campione d’Italia affronta un ostacolo difficile da superare come quello rappresentato dai giallorossi. Entrambe le contendenti vengono da una gara persa: i nerazzurri contro l’Udinese, i capitolini in casa con l’Atalanta., ASSENTI E PRESENTI: LUKAKU NON CE LA FA Sono previste defezioni importanti, sicuramente dal lato dei padroni di casa. Non recupera infatti Romelu Lukaku, che da settimane lavora per tornare sul terreno di gioco ma non è ancora riuscito a risolvere i guai muscolari che lo hanno colpito il giorno dopo Lazio-. A centrocampo mancherà Marcelo Brozovic, squalificato dal giudice sportivo e infortunato ...

DiMarzio : #SerieA, @OfficialASRoma | #Dybala si è allenato: sarà disponibile per la gara contro l'@Inter - AliprandiJacopo : ?? ?? La Roma in partenza per Milano: c’è #Dybala che ha lavorato questa mattina in gruppo ed è stato convocato per… - GoalItalia : Sliding doors e sorprese d'estate: dall'accordo al dietro front in poche settimane ?? Inter-Roma sarà anche la part… - AlexVes84825277 : RT @Gazzetta_it: Prima Zhang e poi i tifosi ad Appiano per caricare Inzaghi #InterRoma - veneto_ : RT @lisa__lisah: Alle 14 il Venezia perde col Cagliari e alle 18 l’Inter perde con la Roma ahahah gran Giornatona oggi?? -