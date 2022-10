Inter | Inzaghi | «Conosciamo la Roma | ecco come vincerla»

(Di sabato 1 ottobre 2022) Simone, tecnico dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro la: le dichiarazioni Simoneha parlato a DAZN prima di. PREPARAZIONE – «Siamo stati insieme gli ultimi due giorni e ci siamo allenati bene. La squadra ha lavorato bene ed è concentrata, sappiamo l’importanza della partita. Asllani lavora bene e ha ottime qualità, deve fare la partita che sa e che ha preparato da quando è tornata».– «le loro qualità, sono una squadra completa e sanno giocare in tutti i modi, sanno alternare le due fasi e non è solo contropiede. Sarà una partita avvincente e speriamo dinoi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Simone Inzaghi ha parlato nel pre-partita di Inter-Roma Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco prima di Inter-Roma, direttamente dallo Stadio Giuseppe Meazza in Sa ...