GP Singapore | FP3 | Verstappen a sandwich tra le Ferrari

(Di sabato 1 ottobre 2022) La terza ed ultima sessione di prove libere aè andata in scena sul bagnato ed hanno visto svettare Charles Leclerc , con ilsta a precederee Sainz. Guarda anche GP ...

LA CRONACA DELLE13.15 Alle 15.00 il via della Q1 del GP di. La Ferrari insegue la pole - position contro la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Appuntamento a più tardi con la Diretta Live di OA ...Charles Leclerc ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di2022, che si sono svolte in condizioni di bagnato sul circuito di Marina Bay. Il pilota della Ferrari ha stampato 1:57.782 a fine turno e precede Max Verstappen di 0.526. Mezzo secondo tra ...Invece la Ferrari spera nell'asciutto, visto che ieri aveva confermato il suo feeling con la pista di Singapore, facendo un grande passo ... con la RB18 per poi cogliere il quarto tempo nelle FP3, e ...A Singapore, nelle terza sessione delle prove libere il più ... a causa di una incessante pioggia che ha poi consentito di uscire dai box solo nella seconda parte delle FP3.