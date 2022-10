Gli occhi della Serie A sull'occasione Lucas Moura (Di sabato 1 ottobre 2022) L'esterno brasiliano del Tottenham, Lucas Moura è pronto a dire addio agli Spurs e già a gennaio cercherà una nuova... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) L'esterno brasiliano del Tottenham,è pronto a dire addio agli Spurs e già a gennaio cercherà una nuova...

Ettore_Rosato : Non possiamo chiudere gli occhi di fronte ai danni che il #RDC sta provocando ai nostri giovani, con un messaggio t… - civcatt : «Un errore pensare che sia un film di cowboys, dove ci sono i buoni e i cattivi, e che sia una #guerra tra Russia e… - PlayStationIT : Dicono di non fissare un'eclissi solare, ma noi non riusciamo a staccare gli occhi da questa ?? #GodOfWarRagnarok - disappointedemi : RT @dianartemide12: La sua ex tifoseria che, per odio o per amore, non riesce a lasciarlo andare. I suoi nuovi tifosi a lustrarsi gli occhi… - ssofiacx_ : SI È FICCATO GLI OCCHIALI NEGLI OCCHI STO PIANHWNFOE -