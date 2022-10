GF Vip 7, Pamela Prati vuole ritirarsi: il piano per non pagare la penale shock (Di sabato 1 ottobre 2022) Come era chiaro che fosse, Pamela Prati era ed è la concorrente più discussa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo personaggio è stato danneggiato dalla storia di Mark Caltagirone, ma con la partecipazione al reality sta riuscendo a far cambiare l’opinione pubblica. Tuttavia, sebbene si attenda solo il momento in cui Alfonso Signorini parlerà del caso sul finto fidanzato, la showgirl si sentirebbe già soddisfatta e pronta a tornarsene a casa. Sta di fatto che la penale in caso di ritiro la costringerebbe a chiedere l’aiuto dei suoi compagni di avventura. Grande Fratello story, solo tre coppie stanno ancora insieme: chi sono Il Grande Fratello Nip come quello Nip ha visto nascere tantissime storie d’amore, ma soltanto tre sono ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 ottobre 2022) Come era chiaro che fosse,era ed è la concorrente più discussa della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo personaggio è stato danneggiato dalla storia di Mark Caltagirone, ma con la partecipazione al reality sta riuscendo a far cambiare l’opinione pubblica. Tuttavia, sebbene si attenda solo il momento in cui Alfonso Signorini parlerà del caso sul finto fidanzato, la showgirl si sentirebbe già soddisfatta e pronta a tornarsene a casa. Sta di fatto che lain caso di ritiro la costringerebbe a chiedere l’aiuto dei suoi compagni di avventura. Grande Fratello story, solo tre coppie stanno ancora insieme: chi sono Il Grande Fratello Nip come quello Nip ha visto nascere tantissime storie d’amore, ma soltanto tre sono ...

