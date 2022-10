Ferrara a Cassano | “Noi scappati di casa? Taci | tu prendevi il biberon”

EnricoTurcato : 6-0, 6-0, 6-0. Game, set, match. Ciro Ferrara umilia giustamente Antonio Cassano e spiega quello che pensiamo un p… - capuanogio : Ciro #Ferrara abbastanza definitivo su #Cassano - CB_Ignoranza : Antonio Cassano sul Napoli di Maradona: “Maradona ha vinto il primo scudetto al Napoli con una squadra di scappati… - Ibraribe : RT @capuanogio: Ciro #Ferrara abbastanza definitivo su #Cassano - t0t0r3n0 : RT @mirkonicolino: #Allegri: 'Ciro #Ferrara su #Cassano? E' stato geniale. Devo rispondere io a qualcuno sul ping pong? Fa parte del mondo… -

Anche il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha voluto commentare la vicenda tra. Ecco il suo pensiero: 'Ciro ho letto, è stato geniale. Purtroppo il mondo viaggia così, quello che si dice ora fra venir minuti non vale più. Noi dobbiamo essere concentrati sul ..." Ciroaffida a Instagram la risposta ad Antonioche qualche giorno fa, ospite a "Muschio Selvaggio", il podcast su Youtube di Fedez e Luis Sal, ha ricordato il periodo alla ...Anche il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha voluto commentare la vicenda tra Ferrara e Cassano. Ecco il suo pensiero.Antonio Cassano non ha mai fatto mistero della profonda antipatia per Gabriel Batistuta, suo ex compagno alla Roma: “Mi stava altamente sulla ...