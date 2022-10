Empoli, Zanetti: «Eravamo a un passo dall’impresa. Gol Rebic? Rimessa dieci metri avanti» (Di sabato 1 ottobre 2022) L’analisi del tecnico dell’Empoli Paolo Zanetti dopo la sconfitta patita nel recupero contro il Milan di Pioli Le parole a DAZN di Paolo Zanetti dopo Empoli Milan: ORGOGLIO –«Siamo orgogliosi di esserci giocati la partita con una squadra così forte. Anche i dettagli fanno la differenza, come la Rimessa laterale da cui è nato il gol di Rebic battuta dieci metri più avanti. Sono quelle piccole cose che però possono complicarci ancora di più queste gare già dure». Empoli MIO – «La sento mia totalmente, propone, lotta e deve migliorare come devo fare io. Tanti ragazzi provano ad emergere e io devo dimostrare il mio valore nella categoria. Abbiamo avuto le nostre occasioni e dobbiamo essere più concreti e cinici, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 ottobre 2022) L’analisi del tecnico dell’Paolodopo la sconfitta patita nel recupero contro il Milan di Pioli Le parole a DAZN di PaolodopoMilan: ORGOGLIO –«Siamo orgogliosi di esserci giocati la partita con una squadra così forte. Anche i dettagli fanno la differenza, come lalaterale da cui è nato il gol dibattutapiù. Sono quelle piccole cose che però possono complicarci ancora di più queste gare già dure».MIO – «La sento mia totalmente, propone, lotta e deve migliorare come devo fare io. Tanti ragazzi provano ad emergere e io devo dimostrare il mio valore nella categoria. Abbiamo avuto le nostre occasioni e dobbiamo essere più concreti e cinici, ...

cmdotcom : #Empoli, Zanetti: '#Milan banco di prova importante. Come fermare #Leao? Magari gli viene l'influenza' #EmpoliMilan - MounirHoussein2 : RT @DiMarzio: #SerieA I Le parole di Paolo #Zanetti dopo #EmpoliMilan - DiMarzio : #SerieA I Le parole di Paolo #Zanetti dopo #EmpoliMilan - PianetaMilan : #EmpoliMilan, #Zanetti: “Battuta la rimessa di #Tonali dieci metri avanti” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportface2016 : Empoli-Milan, #Zanetti: “Il punto sarebbe stato fondamentale, ma per colpa nostra non è arrivato” -