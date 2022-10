Calciomercato.com – Schedina CM: ok Napoli e Lazio, occhio alla Juve. Inter-Roma ad alta quota, Tottenham bloccato | Primapagina (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-10-01 11:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Torna puntuale la Schedina CM, il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei. Il format rimane intatto: dalla redazione di Calciomercato.com, Federico Targetti vi consiglia alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli. Si parte con la puntata di Francesco per il sabato: Empoli-Milan GOAL a 1.83Napoli-Torino 1 a 1.60Inter-Roma X a 3.50Arsenal-Tottenham X a 3.60Siviglia-Atletico Madrid UNDER a 1.60 Con 5 euro se ne vincono 305,47 Ecco invece le scelte di Federico per la ... Leggi su justcalcio (Di sabato 1 ottobre 2022) 2022-10-01 11:30:00.com riporta quanto segue: Torna puntuale laCM, il consueto appuntamento del weekend calcistico con le migliori quote dei nostri campionati e dei più importanti tornei europei. Il format rimane intatto: dredazione di.com, Federico Targetti vi consiglia alcune partite su cui puntare nel fine settimana. Due schedine, sfogliando la margherita delle quote più accattivanti. Ecco i nostri consigli. Si parte con la puntata di Francesco per il sabato: Empoli-Milan GOAL a 1.83-Torino 1 a 1.60X a 3.50Arsenal-X a 3.60Siviglia-Atletico Madrid UNDER a 1.60 Con 5 euro se ne vincono 305,47 Ecco invece le scelte di Federico per la ...

