Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 30 settembre 2022 (Di sabato 1 ottobre 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 30 settembre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 3385 spettatori (21.15% di share); su Canale5 la fiction Viola come il mare ha avuto 3403 spettatori (share 20.41%). Il film Rambo su Italia1 ha ottenuto 1384 spettatori (7.29%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il documentario Le ultime parole del Boss ha interessato 458 spettatori (2.44%); il film I Predatori su Rai3 ha conquistato 331 spettatori (1.81%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1039 spettatori (7.07%) e su La7 il programma satirico Propaganda ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 ottobre 2022)tv: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 3385 spettatori (21.15% di share); su Canale5 la fiction Viola come il mare ha avuto 3403 spettatori (share 20.41%). Il film Rambo su Italia1 ha ottenuto 1384 spettatori (7.29%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il documentario Le ultime parole del Boss ha interessato 458 spettatori (2.44%); il film I Predatori su Rai3 ha conquistato 331 spettatori (1.81%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1039 spettatori (7.07%) e su La7 il programma satirico Propaganda ...

