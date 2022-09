Vaiolo scimmie | salgono a 850 i casi in Italia

tds1985 : @Iperbole_ Forse ha confuso o confondi con il vaiolo delle scimmie ?? - SaracomemeSara : Vaiolo delle scimmie, salgono a 850 i casi in Italia Il sistema di sorveglianza del ministero della Salute indica n… - palermomaniait : Vaiolo delle scimmie, in Italia i casi salgono a 850 - - ADA79991318 : RT @SoleInvitto: VAERS: uomo di 37 anni morto 2 giorni dopo il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Oltre 2000 sintomi registrati dopo i… - peppiniellopz : RT @SoleInvitto: VAERS: uomo di 37 anni morto 2 giorni dopo il vaccino contro il vaiolo delle scimmie. Oltre 2000 sintomi registrati dopo i… -

Sono 850 i casi didellein Italia, con un incremento di 4 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 27 settembre. Lo indica il sistema di sorveglianza del ministero della Salute con Regioni e Province ...delle- Rischi e protezione per gli operatori sanitari' è l'evento formativo, gratuito, organizzato ANAFePC l'Accademia Nazionale per l'Alta Formazione e Promozione della Cultura con il ...Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Sono 850 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, con un incremento di 4 contagi rispetto all'ultima rilevazione del 27 settembre. Lo indica il sistema di sorveglia ...Resta stabile il numero dei casi di vaiolo delle scimmie attualmente registrati in italia, 850 quelli confermati. La regione più colpita resta la Lombardia, seguita dal Lazio e dall'Emilia Romagna ...