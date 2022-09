Sulle rovine di Selinunte risorgerà il Tempio G di Apollo (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – “Per due giorni e due notti la città fu abbandonata al saccheggio e le donne, le ragazze e i fanciulli furono deliberatamente lasciati da Annibale in preda alle violenze e agli stupri della soldataglia. Ciò che ebbero a patire quegli sventurati è indescrivibile, ma i pochi che sopravvissero e poterono raccontare ciò che avevano visto dissero che non c’era prigioniero che non invidiasse la sorte di coloro che erano caduti con onore con la spada in pugno. (…) La città fu distrutta duecentoquarantadue anni dopo la sua fondazione. Sedicimila persone furono massacrate. Seimila, quasi tutte donne, ragazzi e bambini, furono vendute in schiavitù. Duemilaseicento si salvarono fuggendo dalla porta orientale perchè i barbari si erano abbandonati al saccheggio e non badavano più ad altro. Dionisio, alla testa di un drappello di una cinquantina di cavalieri, li trovò mentre ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set – “Per due giorni e due notti la città fu abbandonata al saccheggio e le donne, le ragazze e i fanciulli furono deliberatamente lasciati da Annibale in preda alle violenze e agli stupri della soldataglia. Ciò che ebbero a patire quegli sventurati è indescrivibile, ma i pochi che sopravvissero e poterono raccontare ciò che avevano visto dissero che non c’era prigioniero che non invidiasse la sorte di coloro che erano caduti con onore con la spada in pugno. (…) La città fu distrutta duecentoquarantadue anni dopo la sua fondazione. Sedicimila persone furono massacrate. Seimila, quasi tutte donne, ragazzi e bambini, furono vendute in schiavitù. Duemilaseicento si salvarono fuggendo dalla porta orientale perchè i barbari si erano abbandonati al saccheggio e non badavano più ad altro. Dionisio, alla testa di un drappello di una cinquantina di cavalieri, li trovò mentre ...

