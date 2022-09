Presente e futuro di EOLO: dalla sfida dello streaming alla corsa verso le connessioni a 1 Giga (Di venerdì 30 settembre 2022) In occasione del lancio della connettività a 200 Mbit/s anche nei piccoli comuni da parte di EOLO, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Marco Arioli, CTO di uno dei principali operatori FWA in Italia, per parlare del Presente e del futuro di un'azienda che ha fatto della lotta al digital divide la sua bandiera.... Leggi su dday (Di venerdì 30 settembre 2022) In occasione del lancio della connettività a 200 Mbit/s anche nei piccoli comuni da parte di, abbiamo fatto quattro chiacchiere con Marco Arioli, CTO di uno dei principali operatori FWA in Italia, per parlare dele deldi un'azienda che ha fatto della lotta al digital divide la sua bandiera....

Radio3tweet : Raccontare la contemporaneità provando a scorgervi un po' di futuro, guardare al passato per capire il tempo presen… - TeresaBellanova : Il voto è un diritto, l’espressione più alta della democrazia. Io ho votato, adesso, nella mia Lecce. Fatelo anc… - Link4Universe : Se avessi un centesimo per ogni volta che ora ricevo messaggi tipo 'ah ma se non ti piace qui, sei libero di andart… - JPFeelgood : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Ci basterebbe anche solo: legalità, diritti, pace e serenità, benessere economico s… - StefanoSotgiu : RT @ListaReferendum: Il 13 ottobre con ?@marcocappato e ?@theeumans? ci troviamo, per chi può di persona, a Modena per parlare di presente… -

Il nuovo governo italiano non piacerà alla Cina ... decisivo per il futuro del paese. Si stima che rispetto allo scorso anno i viaggi in aereo ... quello cinese potrebbe farlo presente nel tentativo di alimentare le frizioni tra Palazzo Chigi e l'... 'La riforma della sanità post - pandemia', al centro del convegno Cisl - Simedet anche il nuovo Piano sanitario umbro David Giannandrea che ha parlato del futuro della telemedicina come punto fondamentale del nuovo ... La chiusura del convegno, preceduta da numerose domande da parte del pubblico presente, è stata ... Milan Night Immaginare il futuro ma cosa si può dire del presente Ora la società è nel pieno di un esaurimento nervoso. I giovani vogliono lasciare il paese. Si scherza sul fatto che alla Nasa un dipendente su cinque è di origine ... Italiani sempre più generosi, nel 2022 boom di donazioni e lasciti solidali Ma lo fanno con preoccupazione: per 7 cittadini su 10 il pensiero del futuro genera un senso di incertezza e di impotenza rispetto a quanto potrà accadere e soltanto in 3 su 10 stimola una spinta conc ... ... decisivo per ildel paese. Si stima che rispetto allo scorso anno i viaggi in aereo ... quello cinese potrebbe farlonel tentativo di alimentare le frizioni tra Palazzo Chigi e l'...David Giannandrea che ha parlato deldella telemedicina come punto fondamentale del nuovo ... La chiusura del convegno, preceduta da numerose domande da parte del pubblico, è stata ... Tra passato, presente e futuro ma cosa si può dire del presente Ora la società è nel pieno di un esaurimento nervoso. I giovani vogliono lasciare il paese. Si scherza sul fatto che alla Nasa un dipendente su cinque è di origine ...Ma lo fanno con preoccupazione: per 7 cittadini su 10 il pensiero del futuro genera un senso di incertezza e di impotenza rispetto a quanto potrà accadere e soltanto in 3 su 10 stimola una spinta conc ...