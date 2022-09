Paolo Jannacci ricorda il padre Enzo | ' L' elemento geniale ce l' aveva lui'

24Trends_Italia : 1. Susanna Messaggio - 50mille+ 2. Tha Supreme - 20mille+ 3. Area B Milano - 20mille+ 4. F1 orari - 20mille+ 5. Int… - NoiNotizie : Che bravo Paolo Jannacci - 58Caterina : RT @altrogiornorai1: Paolo Jannacci ricorda papà Enzo: “Era molto buono” #OggièUnAltroGiorno - 2rMarzia : RT @altrogiornorai1: Paolo Jannacci ricorda papà Enzo: “Era molto buono” #OggièUnAltroGiorno - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Paolo Jannacci ricorda papà Enzo: “Era molto buono” #OggièUnAltroGiorno -

L'antico adagio tale padre, tale figlio non si applica a, che ama la musica come il padre Enzo, ma che ha sempre avvertito una differenza incolmabile con il cantante milanese. 'Non era facile convivere con un papà così geniale' ha ...(Aggiornamento di MB)/ "Non era facile convivere con un padre geniale come Enzo" Chi sono Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou Gli attori Audrey Fleurot e Mehdi Nebbou , protagonisti della ...Dallo straordinario rapporto con il padre Enzo alla sua vita privata, l’artista Paolo Jannacci a tutto tondo a Oggi è un altro giorno “Non era facile convivere con un papà così geniale”, così, ...Ci siamo, è tutto pronto per una nuova, imperdibile puntata di Oggi è un altro Giorno. Come di consueto, l’appuntamento è su Rai 2, dove a partire dalle 14 Serena Bortone è pronta a regalare ai propri ...