Fuga di gas da Nord Stream | una gigantesca nuvola di metano sopra Svezia e Norvegia – Il video

Sui cieli di Svezia e Norvegia si è formata una 'grande nuvola' di metano dopo la fuga di gas da Nord Stream 1 e 2, che negli scorsi giorni hanno subito con ogni probabilità un atto di sabotaggio. Le quantità di metano presenti in atmosfera sono a 'livelli record'. Secondo gli esperti non è pericoloso per l'uomo, non infiammabile in queste quantità, ma molto dannoso per il clima. Si sta dirigendo verso nord.