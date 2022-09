Almanacco del 30-09-2022 ore 07 | 30

(Di venerdì 30 settembre 2022)del giorno e siamo a venerdì Dai che ce la facciamo che venerdì Buongiorno venerdì 30 settembre finisce anche questo mese è ragazzuoli cari Oggi la chiesa ricorda San Girolamo dottore Girolamo del Greco Eros sacro e onima nome significa letteralmente nome sacro Girolamo Il proverbio dice settembre formatura re ottobre vendemmiare è un caro amico di tanto tempo fa quando a fine mese dei invitavano i suoi sottoposti e Roger perché volevo andare a Cuba perché si niente l’uva nodobbiamo andare a mietere il tuo Va bene i nati di oggi Renato Zero Giorgio Panariello Monica Bellucci e noi andiamo invece a fare gli auguri quest’anno quest’anno del 30 settembre a Sara Buon compleanno Saretta a te Veramente nuovo traguardo tutto per te oggi è veramente salutiamo Marina Lorenzo Mariano Antonio Maria Beatrice Ilaria Barbara e Cecilia Buona giornata buon proseguimento ...

