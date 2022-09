Aborto, Boldrini contestata in piazza: Pd non ha difeso 194 (Di venerdì 30 settembre 2022) caption id="attachment 182363" align="alignleft" width="150" Laura Boldrini/caption"Vi prego ve ne andate da questa piazza perché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa piazza". Così ieri è stata apostrofata Laura Boldrini neo rieletta parlamentare del Pd dalle ragazze che hanno animato a Roma la manifestazione promossa dall'associazione "Non una di meno" per l'Aborto libero sicuro e garantito e contro il governo. Sui social rimbalza il video del battibecco tra Boldrini e alcune ragazze che criticano il Pd per non aver difeso la legge 194. "Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia" si spazientisce Boldrini prima di andarsene."Le contestazioni all'onorevole Boldrini sono legittime poiché siamo in democrazia. Ritengo, però, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 30 settembre 2022) caption id="attachment 182363" align="alignleft" width="150" Laura/caption"Vi prego ve ne andate da questaperché voi non rappresentate le rivendicazioni di questa". Così ieri è stata apostrofata Lauraneo rieletta parlamentare del Pd dalle ragazze che hanno animato a Roma la manifestazione promossa dall'associazione "Non una di meno" per l'libero sicuro e garantito e contro il governo. Sui social rimbalza il video del battibecco trae alcune ragazze che criticano il Pd per non averla legge 194. "Allora ve la difenderà Fratelli d'Italia" si spazientisceprima di andarsene."Le contestazioni all'onorevolesono legittime poiché siamo in democrazia. Ritengo, però, ...

repubblica : Boldrini cacciata dalla manifestazione per l'aborto: 'Vada via, non ci rappresenta'. La risposta: 'E allora fatevi… - Agenzia_Ansa : Giovani donne contestano l'ex presidente della Camera Laura Boldrini sul tema dell'aborto: 'Se ne vada, non ci rapp… - fattoquotidiano : Boldrini contestata alla manifestazione per l’aborto: “Se ne vada da questa piazza”. Lei replica: “Il diritto ve lo… - _Danilo69_ : @XYZ32546588 @PiazzapulitaLA7 @lauraboldrini Si la Boldrini che va a manifesta con le femministe per l’aborto e viene cacciata! ?????????? - antogea : RT @AGTW_it: Diritto all'#aborto, #Boldrini contestata a #Roma: «Vada via questa piazza» -