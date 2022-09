Tetto al prezzo del gas, la Germania fa da sola e la Ue fa poco (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – La Germania sceglie di fare da sola. E la Commissione Ue si adegua, e fa poco. Non si arriverà a un Tetto generalizzato al prezzo del gas, come proposto da Italia, Francia e altri 13 stati membri, perché Berlino farà in autonomia il proprio Tetto, all’interno di un pacchetto da 200 miliardi di euro. Il Tetto a livello europeo potrà esserci solo per il gas russo, e ormai è sostanzialmente inutile visto il drastico taglio delle forniture, o al massimo per il gas utilizzato per la produzione di elettricità. Non è la soluzione che l’Italia sperava e non è una soluzione che può spostare in maniera consistente i termini del problema. Intanto i tempi si allungano, ancora. Domani il Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia continuerà a discutere senza ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Lasceglie di fare da. E la Commissione Ue si adegua, e fa. Non si arriverà a ungeneralizzato aldel gas, come proposto da Italia, Francia e altri 13 stati membri, perché Berlino farà in autonomia il proprio, all’interno di un pacchetto da 200 miliardi di euro. Ila livello europeo potrà esserci solo per il gas russo, e ormai è sostanzialmente inutile visto il drastico taglio delle forniture, o al massimo per il gas utilizzato per la produzione di elettricità. Non è la soluzione che l’Italia sperava e non è una soluzione che può spostare in maniera consistente i termini del problema. Intanto i tempi si allungano, ancora. Domani il Consiglio straordinario dei ministri dell’Energia continuerà a discutere senza ...

