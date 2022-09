“Sapete che Tiberio Timperi…”. Monica Setta quasi da ‘choc’: lo dice dopo anni di contrasti (Di giovedì 29 settembre 2022) Non si arrestano le discussioni su Tiberio Timperi e il suo rapporto con Monica Setta. I due conducono insieme il programma Unomattina in famiglia ma sin dall’inizio c’è stata molta chiarezza su come vadano le cose tra i due. Lei ha infatti sempre detto di avere rispetto e di apprezzare professionalmente il collega, ma tra i due non è mai nata un’amicizia. Anzi, dal punto di vista strettamente personale, non sembra proprio ci sia mai stato feeling e le frecciatine sono diventate frequenti. Basti pensare che un nuovo capitolo su Tiberio e il suo rapporto intrecciato con la giornalista Monica Setta si era concretizzato solo alcuni giorni fa. Lei, l’unica che in quel momento aveva un microfono in mano: “Buongiorno, eccoci tutti, ci siamo. Siamo tutti e tre insieme, io solamente ho il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 settembre 2022) Non si arrestano le discussioni suTimperi e il suo rapporto con. I due conducono insieme il programma Unomattina in famiglia ma sin dall’inizio c’è stata molta chiarezza su come vadano le cose tra i due. Lei ha infatti sempre detto di avere rispetto e di apprezzare professionalmente il collega, ma tra i due non è mai nata un’amicizia. Anzi, dal punto di vista strettamente personale, non sembra proprio ci sia mai stato feeling e le frecciatine sono diventate frequenti. Basti pensare che un nuovo capitolo sue il suo rapporto intrecciato con la giornalistasi era concretizzato solo alcuni giorni fa. Lei, l’unica che in quel momento aveva un microfono in mano: “Buongiorno, eccoci tutti, ci siamo. Siamo tutti e tre insieme, io solamente ho il ...

AlbertoBagnai : Lui è consapevole. Questa è la consapevolezza sinistra, quella che voleva risolvere la pandemia con 3,7 miliardi. P… - DarioNardella : Cari fiorentine, care fiorentini, Abbiate fiducia di me, di noi. Ci avete visto al lavoro. Ci conoscete. Sapete cos… - borghi_claudio : @PoliticaPerJedi @ZelenskyyUa @repubblica La malizia è nell'occhio di chi guarda. Avesse detto 'non votate quelli p… - pansopher1 : RT @JessicoCalcett1: ma che ne sapete voi che andate dallo psicologo sella mutua... - Marco27265 : @carlosibilia Non dice questo ..ma lo sapete e che fate finta di non sapere da brave pecore del gregge!!! -