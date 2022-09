Reddito di cittadinanza, la trappola che Meloni deve evitare (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo il grande successo alle elezioni del 25 settembre, Giorgia Meloni dovrà lavorare sodo per mantenere il consenso e per rendere concreti ed attivi gli obiettivi descritti nel programma elettorale. Tra i vari punti c’è l’abolizione del Reddito di cittadinanza. Su questo tema, Giorgia Meloni rischia di cadere in una trappola che potrebbe esporla ad attacchi rapidi da parte di Giuseppe Conte, pronto a colpire la leader di Fratelli d’Italia al primo passo falso. Di certo abolire di colpo il Reddito di cittadinanza potrebbe scatenare l’ira di coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle nella speranza di continuare a ricevere il sussidio in un periodo molto difficile che, rappresenta però un costo importante per lo Stato. Sul piano economico la Meloni ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo il grande successo alle elezioni del 25 settembre, Giorgiadovrà lavorare sodo per mantenere il consenso e per rendere concreti ed attivi gli obiettivi descritti nel programma elettorale. Tra i vari punti c’è l’abolizione deldi. Su questo tema, Giorgiarischia di cadere in unache potrebbe esporla ad attacchi rapidi da parte di Giuseppe Conte, pronto a colpire la leader di Fratelli d’Italia al primo passo falso. Di certo abolire di colpo ildipotrebbe scatenare l’ira di coloro che hanno votato il Movimento 5 Stelle nella speranza di continuare a ricevere il sussidio in un periodo molto difficile che, rappresenta però un costo importante per lo Stato. Sul piano economico la...

fattoquotidiano : Reddito di cittadinanza, Marattin posta un grafico sballato per dimostrare il legame con i voti M5s. Lo sfottò dell… - marattin : A sinistra - in rosso - le zone con più alta concentrazione di reddito di cittadinanza. A destra - in giallo - le z… - marattin : Perché il reddito di cittadinanza - nella sua attuale formulazione - è uno strumento del tutto sbagliato, e da cosa… - birriolu : RT @Libero_official: L'idea di #FdI è di inserire una norma nella legge di Bilancio che modifichi il criterio per ricevere il #rdc: se si r… - ForzaItaliaRM : RT @Antonio_Tajani: Chi abusa del reddito di cittadinanza ruba risorse a chi ne ha veramente bisogno. Il governo che nascerà dovrà lavorare… -