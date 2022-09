Non mostrano i documenti e bloccano il treno: denunciati nigeriani (Di giovedì 29 settembre 2022) Due nigeriani (uno dei quali clandestino) viaggiavano in Toscana sul treno Empoli.Siena senza biglietto e senza documenti, insultando il capotreno dopo che questi li aveva invitati a scendere: si è reso necessario l'intervento dei carabinieri Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) Due(uno dei quali clandestino) viaggiavano in Toscana sulEmpoli.Siena senza biglietto e senza, insultando il capodopo che questi li aveva invitati a scendere: si è reso necessario l'intervento dei carabinieri

9OSHOTTIES : Al TG mostrano l'uscita di un nuovo film che mostra la vicenda Deep-Heard con tanto di entusiasmo verso questa gran… - nunchired : mi mancavano così tanto i bangtan che davvero non lo so, loro ci sono sempre in realtà, ma in questi giorni li sent… - CameliaLadi : @FrancescaBB3 Bolle è una persona seria. Proprio per questo non si è fermato. Ha fatto bene. E secondo voi Neymar c… - Enzoinformation : Se non lo capite così, per molti non co sarà speranza. Il potere del mondo sa di aver perso il controllo, ora inizi… - fulviasmart : RT @siamociliegi: Non sempre le persone dicono cosa provano, però lo mostrano. Bisogna solo prestare attenzione. -