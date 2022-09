La trincea di Salvini. E Giorgetti avverte: io posso farmi da parte (Di giovedì 29 settembre 2022) Il leader convinto di avere tutti i titoli per il ministero dell’Interno Il responsabile dello Sviluppo economico: Matteo stia tranquillo, non ho mai sgomitato per avere un posto e non lo farò adesso Leggi su corriere (Di giovedì 29 settembre 2022) Il leader convinto di avere tutti i titoli per il ministero dell’Interno Il responsabile dello Sviluppo economico: Matteo stia tranquillo, non ho mai sgomitato per avere un posto e non lo farò adesso

