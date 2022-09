Juve | mancano i gol | il confronto con le altre annate

(Di giovedì 29 settembre 2022) Problema in attacco per la, in cui le punte segnano poco: ilcon il duo Dybala-Higuain della stagione 2016/17 L’attacco dellafatica a segnare con frequenza. Si tratta di un problema a cui Allegri deve trovare una soluzione e che ormai si trascina da parecchio tempo. Come riportato da Tuttosport ilcon il passato rivela la china discendente: si è passati dai 112 gol nel 2016/17 quando c’erano Dybala-Higuain agli appena 80 della scorsa stagione. Dopo l’addio del Pipita la media è crollata e solo con Pirlo l’attacco era riuscito ad avvicinarsi a questi fasti con 108 gol. LEGGINOTIZIE SUI BIANCONERI SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

