Il passaggio della chiave | ora Cristoforetti comanda la Iss

chetempochefa : Il passaggio di consegne è avvenuto: oggi #28settembre Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) è diventata ufficial… - ESA_Italia : Conclusa la breve cerimonia di passaggio delle consegne, @AstroSamantha ricopre ora il ruolo di comandante della… - rtl1025 : ???? #SamanthaCristoforetti è la nuova comandante della Stazione Spaziale Internazionale. È la prima donna europea ad… - Ilaria_26 : RT @sbonaccini: Continuano le riprese del film dedicato a Enzo Ferrari ?? Nel centro storico di Modena è stato riprodotto il passaggio del… - RRBSD : RT @chetempochefa: Il passaggio di consegne è avvenuto: oggi #28settembre Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) è diventata ufficialmente… -

Ildi testimone nella Stazione che orbita a 400 chilometri dalla Terra segna anche la finemissione russa Expedition 67 guidata da Artemyev. 'Sono onoratamia nomina a ...... uno dei nomi sui quali vige ancora una grande incertezza per il prosieguocarriera in F1 è ... anche se non mancano indiscrezioni su un suo possibilein una delle tre squadre che devono ...Nelle stanze di Palazzo Chigi si susseguono incontri per mettere a fuoco lo stato di avanzamento dei dossier, destinati ad approdare sui tavoli di Giorgia Meloni ...I magistrati hanno votato per il rinnovo del Csm, e hanno votato con le nuove regole elettorali definite dalla recente riforma, che ha sostituito al collegio unico nazionale con un insieme di collegi.