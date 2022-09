Grande Fratello Vip 7: la Casa più queer di tutte. Un nuovo coming out (Di giovedì 29 settembre 2022) Se in tanti pensavano che il GF di Tommaso Zorzi fosse il più queer, ora saranno costretti a ricredersi. Il Grande Fratello Vip 7 è il più queer in assoluto. coming out dopo coming out, si delinea una Casa molto arcobaleno. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Sofia Gioele De Donà fa coming out: “Attratta da una donna” Dopo Edoardo Donnamaria autodichiaratosi “fluido”, adesso arriva il coming out di un’altra vippona. Sofia Gioele De Donà, la moglie di un ricco uomo con cui ha una felice relazione aperta, ha dichiarato di aver provato attrazione per un’altra donna e, non è l’unica. Lei infatti ha raccontato di “essersi presa” delle sue migliori amiche. Mentre i vipponi ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) Se in tanti pensavano che il GF di Tommaso Zorzi fosse il più, ora saranno costretti a ricredersi. IlVip 7 è il piùin assoluto.out dopoout, si delinea unamolto arcobaleno. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 Sofia Gioele De Donà faout: “Attratta da una donna” Dopo Edoardo Donnamaria autodichiaratosi “fluido”, adesso arriva ilout di un’altra vippona. Sofia Gioele De Donà, la moglie di un ricco uomo con cui ha una felice relazione aperta, ha dichiarato di aver provato attrazione per un’altra donna e, non è l’unica. Lei infatti ha raccontato di “essersi presa” delle sue migliori amiche. Mentre i vipponi ...

