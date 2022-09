(Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – Un nuovo antiviralenegli Usa riveste Sars-CoV-2 di una sostanza chimica simile all’esplosivo. E quando ilprova a invadere l’organismo, una parte di questa ‘carica’ modifica temporaneamente la porta d’ingresso del coronanella cellula bersaglio (il recettore Ace2), sbarrandola. A progettare questo– denominato per ora Nmt5 e testato con successo in vitro e sui criceti – sono stati gli scienziati dello Scripps Research Institute guidati da Stuart Lipton, che descrivono il nuovo approccio su ‘Nature Chemical Biology’. “La cosa bella di questo farmaco è che trasforma il‘armandolo’ contro sé stesso – spiega Lipton, autore senior del lavoro – Lo carica con piccole ‘testate ...

SaluteFuturo : Covid, cariche di nitroglicerina sul virus: allo studio 'farmaco bomba' - telodogratis : Covid, cariche di nitroglicerina sul virus: allo studio ‘farmaco bomba’ - italiaserait : Covid, cariche di nitroglicerina sul virus: allo studio ‘farmaco bomba’ - ItDeiDiritti : RT @ItDeiDiritti: #DePierro: Da amministratore pubblico,con 3 cariche elettive,è un mio preciso dovere lottare a favore dell'#obbligovaccin… - antondepierro : RT @ItDeiDiritti: #DePierro: Da amministratore pubblico,con 3 cariche elettive,è un mio preciso dovere lottare a favore dell'#obbligovaccin… -

Adnkronos

Bassetti: "Stop alla mascherina, ma non per tutti"/ "Ora ilè come l'influenza" Sabino ... l'analisi di Sabino Cassese : "La Costituzione stabilisce quanto tempo durano ini membri del ...... una è incentrata sull'esperienza pandemica da SARS - CoV - 2/- 19 in ambito occupazionale e ... molti dei quali ricoprono importanti ruoli ea livello delle principali Istituzioni ... Covid, cariche di nitroglicerina sul virus: allo studio 'farmaco bomba' nonché le massime cariche della sanità militare, magistrati, docenti universitari e dirigenti delle pubbliche amministrazioni che si confronteranno sugli aspetti medico-legali delle diverse tutele ...Sui social network è circolata la notizia dell'arresto del presidente Xi Jinping a seguito di un colpo militare. Una bufala, di cui ricostruiamo l'origine e la diffusione, mentre Xi si avvicina al XX ...