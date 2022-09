Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 29 settembre 2022 | Trono Classico e Over (Di giovedì 29 settembre 2022) Uomini e Donne, Anticipazioni oggi, 29 settembre 2022 Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, giovedì 29 settembre 2022, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono Classico e Over accorpati. Ma quali sono le Anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Le Anticipazioni della puntata di oggi Nel corso della puntata in onda oggi, Roberta Di Padua riceverà la proposta da parte di Alessandro Vicinanza per rimanere in studio. Il cavaliere sembra ormai aver accantonato la conoscenza con Ida Platano, dopo che le ultime esterne sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 settembre 2022), 29è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, giovedì 29, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNel corso della puntata in onda, Roberta Di Padua riceverà la proposta da parte di Alessandro Vicinanza per rimanere in studio. Il cavaliere sembra ormai aver accantonato la conoscenza con Ida Platano, dopo che le ultime esterne sono ...

