Ultime Notizie Roma del 28-09-2022 ore 16:10 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l'attenzione la guerra in Ucraina sala le stelle l'ambasciata statunitense in Russia chiede cittadini americani di lasciare immediatamente il paese lo stesso tipo di avvertimento è stato messo anche dalla Polonia e Bulgaria ai loro concittadini intanto per il portavoce del Cremlino per Coop sono scuse stupide quelle rivolte contro la Russia per l'attacco contro il gasdotto di Nord stream per Scafa sottolinea la necessità di indagare su quanto accaduto ha detto che non è chiaro quanto tempo sarà necessario per riparare i danni l'ipotesi che la Federazione Russa sia coinvolta nell'incidente sono semplicemente stupide ha proseguito affermando comunque Queste accuse erano abbastanza prevedibili Quant'è la durata della guerra l'operazione militare speciale dice pesto fa andare avanti

