Ultime Notizie – Lega | Albertini | “Bossi senatore a vita? Per me sì | ma non succederà”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Umbertofuori dal Parlamento è “una tragedia”. L’idea, avanzata da Salvini di proporlo come, “mi piace, ma è poco probabile che”. Così, all’Adnkronos, Gabriele, commentando la mancata rielezione dello storico fondatore dellaNord. Ciò che è capitato a“è un avvilimento”, perche osserva: “Certo, gli hanno dato l’uninominale a Varese, che è il posto più simbolico per lui, ma se proprio avessero voluto confermarlo, gli avrebbero messo a disposizione un ‘paracadute’ nel proporzionale”. Del resto, “è una cosa che si fa quando si vuole essere certi dell’elezione, come nel caso di Giulio Tremonti, che ha mancato l’obiettivo all’uninominale, ma ha potuto contare sulla spinta del proporzionale e ...

Agenzia_Ansa : Sono 44.878 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 10.008. Le vittime sono 64,… - enpaonlus : I volontari della Sezione ENPA di Molfetta vi aspettano numerosi per trascorrere insieme la “Giornata degli Animali… - sole24ore : ??Elezioni ultime notizie. Nuovo governo, ipotesi due vicepremier. Mattarella pronto, consultazioni anche sabato e d… - BonoraGabriella : RT @Fashiondonne1: ULTIME NOTIZIE: gli addetti ai lavori della Casa Bianca trapelano che il presidente Biden ha deciso di incolpare l'attac… - SimoneSgueo : I talebani hanno firmato un accordo con la Russia per la fornitura di benzina, diesel, gas e grano all’Afghanistan.… -

Sky Tg24

... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ...... workshop e musica: iscriviti, ingresso gratuito " Scopri le nostre newsletter: lesu ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all acquisto ... Elezioni e governo, le notizie di oggi. Incontro Meloni-Salvini: "Unità di intenti". LIVE (Teleborsa) - Sono diminuite, contro attese per un aumento, le scorte di greggio in USA nell'ultima settimana. L'EIA, la divisione del Dipartimento dell'Energia americano, ha segnalato che gli stocks ...Regione Abruzzo, la nuova nota online: La nostra Regione centrale per promozione territorio e grandi eventi – – L’Aquila, 28 sett. Per la seconda volta nella storia, dopo quella del 2001, la Corsa Ros ...