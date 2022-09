Tre titoli vinti in una settimana dai piloti della Scuderia Fulvio Norelli (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scorso fine settimana si è concluso il Campionato Italiano Enduro Major con l’ultima delle 5 prove, disputata in terra bergamasca a Schilpario, che ha visto la conquista del titolo di Campione d’Italia da parte di Maurizio Casartelli in sella alla Honda 250 cc 4T, nella classe Expert 250 4T, che con il 3° posto di giornata si è assicurato con largo margine la vittoria finale. La settimana precedente è invece terminato il Campionato Italiano Regolarità Epoca Gr.5 con le 2 ultime prove delle 7 su cui si è articolato il campionato, andate in scena sabato 17 e domenica 18 settembre a Massa Marittima (Grosseto) con la conquista di 2 titoli di Campione d’Italia assegnati rispettivamente a Antonio Fiore su Puch 180 cc 2T del 1972, nella classe A5 fino al 1973 oltre 175 cc 2T e a Riccardo Terranova su Cagiva 125 cc 2T del 1982, nella classe ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 settembre 2022) Lo scorso finesi è concluso il Campionato Italiano Enduro Major con l’ultima delle 5 prove, disputata in terra bergamasca a Schilpario, che ha visto la conquista del titolo di Campione d’Italia da parte di Maurizio Casartelli in sella alla Honda 250 cc 4T, nella classe Expert 250 4T, che con il 3° posto di giornata si è assicurato con largo margine la vittoria finale. Laprecedente è invece terminato il Campionato Italiano Regolarità Epoca Gr.5 con le 2 ultime prove delle 7 su cui si è articolato il campionato, andate in scena sabato 17 e domenica 18 settembre a Massa Marittima (Grosseto) con la conquista di 2di Campione d’Italia assegnati rispettivamente a Antonio Fiore su Puch 180 cc 2T del 1972, nella classe A5 fino al 1973 oltre 175 cc 2T e a Riccardo Terranova su Cagiva 125 cc 2T del 1982, nella classe ...

