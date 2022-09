Quando va in onda la seconda puntata di Emigratis? Orario, ospiti e anticipazioni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pio e Amedeo sono tornati e il programma che li ha resi ancora più famosi, Emigratis, è sbarcato su Canale 5, in prima serata, con nuove puntate. Città da visitare, ospiti famosi, temi importanti trattati con la chiave dell’ironia e della leggerezza, che non vuol dire superficialità. Ma Quando andrà in onda il secondo e imperdibile appuntamento, dopo il debutto di mercoledì 28 settembre? Emigratis torna in onda mercoledì 5 ottobre La seconda puntata di Emigratis – La resa dei conti, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda mercoledì 5 ottobre, sempre in prima serata su Canale 5. Con nuovi ospiti e nuove città che faranno da sfondo perché Pio e Amedeo hanno girato l’Italia (e non solo). Chi ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 28 settembre 2022) Pio e Amedeo sono tornati e il programma che li ha resi ancora più famosi,, è sbarcato su Canale 5, in prima serata, con nuove puntate. Città da visitare,famosi, temi importanti trattati con la chiave dell’ironia e della leggerezza, che non vuol dire superficialità. Maandrà inil secondo e imperdibile appuntamento, dopo il debutto di mercoledì 28 settembre?torna inmercoledì 5 ottobre La secdi– La resa dei conti, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà inmercoledì 5 ottobre, sempre in prima serata su Canale 5. Con nuovie nuove città che faranno da sfondo perché Pio e Amedeo hanno girato l’Italia (e non solo). Chi ...

