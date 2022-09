Passaro e Moroni a caccia dei quarti a Lisbona

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Obiettivodi finale per Francescoe Gian Marco. Due dei sei italiani approdati al secondo turno del "Del Monte Lisboa Belem Open" scenderanno in campo nella giornata di ...

Tennista_Ita : Che bel tris azzurro nel Challenger di #Lisbona: ???? #Moroni b. Guinard 63 76 ???? #Mager b. Zekic 64 64 ???? #Passaro… -

Obiettivo quarti di finale per Francesco Passaro e Gian Marco Moroni. Due dei sei italiani approdati al secondo turno del "Del Monte Lisboa Belem Open" scenderanno in campo nella giornata di mercoledì per entrare fra i migliori otto del torneo. L'italiano più in alto nel seeding Francesco Passaro (n.122 ATP), terza testa di serie, ha superato il primo turno. Gian Marco Moroni (n.331 ATP) ha trovato invece un buon successo contro il francese Manuel Guinard.