Michelin Meteo Solutions, l’offerta per la stagione invernale (Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Michelin presenta l’offerta di pneumatici per la stagione invernale 2022/2023. Un’offerta che si è arricchita di due nuovi prodotti all season – Michelin CrossClimate 2 SUV e CrossClimate Camping – e, per gli altri modelli già sul mercato, di nuove dimensioni, per rispondere alle esigenze di ogni tipo di automobilista. Un ventaglio di prodotti ora in grado di coprire il 99% del mercato europeo.Michelin ha strutturato l’offerta invernale in due categorie distinte: CrossClimate, la soluzione, semplice ed economica, per gli automobilisti che non necessitano di effettuare il cambio stagionale. La gamma permette all’automobilista, con un solo treno di pneumatici, di non preoccuparsi delle variazioni Meteorologiche per ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –presentadi pneumatici per la2022/2023. Un’offerta che si è arricchita di due nuovi prodotti all season –CrossClimate 2 SUV e CrossClimate Camping – e, per gli altri modelli già sul mercato, di nuove dimensioni, per rispondere alle esigenze di ogni tipo di automobilista. Un ventaglio di prodotti ora in grado di coprire il 99% del mercato europeo.ha strutturatoin due categorie distinte: CrossClimate, la soluzione, semplice ed economica, per gli automobilisti che non necessitano di effettuare il cambio stagionale. La gamma permette all’automobilista, con un solo treno di pneumatici, di non preoccuparsi delle variazionirologiche per ...

vivereitalia : Michelin Meteo Solutions, l'offerta per la stagione invernale - ledicoladelsud : Michelin Meteo Solutions, l’offerta per la stagione invernale - Italpress : Michelin Meteo Solutions, l’offerta per la stagione invernale - Italpress : Michelin Meteo Solutions, l’offerta per la stagione invernale - solomotori : Michelin, con Meteo Solutions pneumatici per tutte stagioni -