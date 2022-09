Harry Styles si conferma numero uno sia al botteghino sia in ambito musicale (Di mercoledì 28 settembre 2022) In questi giorni la carriera di Harry Styles sta dando i suoi frutti, confermando il suo valore sia in ambito musicale sia cinematografico. Sembra proprio che questo sia il periodo d'oro di Harry Styles, dato che al momento la sua ultima canzone e il suo ultimo film sono in cima alle classifiche di settore, e lì vogliono restare, almeno in base a quanto riportato da People. Più nel dettaglio la sua "As It Was" è in cima alla classifica delle 100 canzoni di Billboard già da quindici settimane, mentre il film Don't Worry Darling ha debuttato questo fine settimana raggiungendo subito il primo posto al botteghino nordamericano. Harry Styles sta quindi trionfando nei due settori che al momento lo caratterizzano come artista, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 settembre 2022) In questi giorni la carriera dista dando i suoi frutti,ndo il suo valore sia insia cinematografico. Sembra proprio che questo sia il periodo d'oro di, dato che al momento la sua ultima canzone e il suo ultimo film sono in cima alle classifiche di settore, e lì vogliono restare, almeno in base a quanto riportato da People. Più nel dettaglio la sua "As It Was" è in cima alla classifica delle 100 canzoni di Billboard già da quindici settimane, mentre il film Don't Worry Darling ha debuttato questo fine settimana raggiungendo subito il primo posto alnordamericano.sta quindi trionfando nei due settori che al momento lo caratterizzano come artista, ...

