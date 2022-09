(Di mercoledì 28 settembre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –: La Forma dell’Acqua (Replica) Serie Tv23.30 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.40 –Intrattenimento con Pio & Amedeo00.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Delitti in Paradiso (1°Tv) Serie Tv 22.30 – Professor T. (1°Tv) Serie Tv 20.35 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – Trespass Film 23.10 – L’Ultimo dei Templari Film Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Chi? Inchieste con Federica Sciarelli00.00 – Tg3 Linea Notte Attualità 20.30 – Stasera Italia Talk Show 21.25 – ...

raffaellapaita : Una chiusura di campagna elettorale straordinaria a #Roma con Matteo Renzi e Carlo Calenda. È l’ora del coraggio. I… - bubinoblog : GUIDA TV 28 SETTEMBRE 2022: MONTALBANO, EMIGRATIS, CHI L'HA VISTO, X FACTOR - MonacoTribuneIT : Cecilia Bartoli prende il posto di Jean-Louis Grinda alla guida della prestigiosa istituzione. Lo scorso 16 settemb… - CittadiVicenza : ??Il sito UNESCO La città di Vicenza e le Ville del Palladio in Veneto è presente nella nuova Guida di Repubblica de… - Frabus3 : RT @RaiNews: Mondiali di volley femminile, tutte le partite di oggi e dove vederle in diretta. E la consueta video-guida alla giornata di @… -

... al telefono con l'Adnkronos, legge il risultato delle elezioni politiche del 25che ... in senso opposto fu nel 1998 con Massimo D'Alema, e la prima volta di una donna alladel governo. ...Il nuovo governo di centrodestra, aFratelli d'Italia , potrebbe infatti mettere fine alle ... Per il resto il vincolo ad indossare le mascherine in alcuni luoghi al chiuso scadrà il 30...Franco Oss Noser è stato eletto Presidente dell’ Unione Interregionale Triveneta AGIS dall’Assemblea generale di AGIS Triveneta, riunitasi ieri 27 settembre 2022 a Padova. Si tratta del terzo mandato ...Pubblicati i risultati del bando “Cinema e Immagini per la Scuola” (da 4 ad 11 milioni), fortemente sostenuto dalla senatrice leghista.